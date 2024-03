O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso informou que resgatou, na manhã desta terça-feira (19), o corpo de uma vítima de afogamento no Lago do Manso, em Cuiabá.

Conforme a CBMMT, a equipe foi acionada na noite de domingo (17), por volta de 18h15, para prestar atendimento a ocorrência de afogamento na Marina do Sol.

Segundo informações colhidas no local, um casal passeava de jet ski quando, após uma curva brusca, a mulher caiu no lago e não foi mais avistada.

Com o avançado horário da solicitação, foi feito o planejamento da operação, convocação das equipes, separação dos equipamentos e da embarcação para que se iniciasse as buscas na manhã de segunda-feira (18).

Segundo os bombeiros, conforme o protocolo, as buscas foram iniciadas pela superfície e por todas as margens do lago, para verificar se a vítima conseguiu nadar até alguma margem e estava na região. Depois, foi realizado mergulho autônomo com cilindro de oxigênio, durante toda a segunda-feira (18), porém sem sucesso.

O corpo da vítima foi localizado por volta das 5h30 desta terça-feira (19), com a retomada dos procedimentos de busca.

A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para prestar os demais procedimentos cabíveis ao caso.