Na madrugada desta quinta-feira (28), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso foi acionado para resgatar um homem que havia desaparecido após um temporal em uma área rural de Jaciara.

A 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar ( 9ª CIBM) se deslocou até as margens do Rio Tenente Amaral, onde receberam informações de que a vítima teria desaparecido durante as chuvas que atingiram a região.

Durante as buscas, a equipe de bombeiros também orientou os moradores locais sobre os procedimentos a serem seguidos em casos de alagamento, uma vez que muitas chácaras na região foram afetadas pelas enchentes devido ao alto volume das chuvas.

Após algumas horas de busca, os bombeiros conseguiram localizar o homem próximo à comunidade. Ele foi resgatado com sucesso e, em seguida, foi encaminhado para atendimento médico.