Uma reunião programada para acontecer na manhã desta quinta-feira (28), em Cuiabá, deve definir quem será o candidato a prefeito do grupo formado pelo MDB, Republicanos, UB e PRD.

O grupo, que vem contando ainda nas conversações para formação de uma aliança, com as presenças do deputado Nininho (PSD) e do vereador Roni Magnani (PSB), pelo que o A TRIBUNA apurou, deve analisar hoje o resultado da pesquisa qualitativa e quantitativa contratada para apresentar o cenário eleitoral local e ajudar na definição da chapa que está sendo costurada para a disputa da sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

Este grupo conta com vários pré-candidatos a prefeito: deputado Thiago Silva (MDB), o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), a empresária Marchiane Fritzen (UB) e o atual vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, que saiu do PSD e deve ingressar no Republicanos.

Numa entrevista recente concedida ao A TRIBUNA, o deputado Thiago Silva revelou que uma aliança entre o MDB, Republicanos, UB e PRD, que vem há vários meses conversando, já estava sacramentada e é era um “caminho sem volta”.

Declarou ainda que a definição do nome para ser o candidato a prefeito do grupo seria definido por meio de uma ampla pesquisa qualitativa e quantitativa.

Conforme uma fonte, a pesquisa foi feita para consumo interno do grupo, portanto não registrada e, por isso, não deverá ter os números divulgados pelo Instituto Vetor, responsável pela coleta dos dados.

Esta mesma fonte revelou ao A TRIBUNA que a pesquisa, fechada nos últimos dias, apresentará vários quadros, inclusive com análises de composições com candidatos a prefeito e a vice. “Além disso, um cenário com acompanhamento de apoios de candidatos”, repassou o informante.