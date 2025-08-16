Depois de registrar as menores temperaturas do ano nos últimos dias, Rondonópolis deve ter a volta do calor intenso. Conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas voltam a subir na cidade já neste final de semana e podem chegar a 37ºC. Além do calor, o tempo deve permanecer seco, com a umidade relativa do ar podendo chegar a índices mínimos de 10% na cidade.
Segundo o Inmet, neste sábado (15) a previsão é de temperatura ainda mais amena pela manhã, com mínima de 15ºC, mas a tarde os termômetros podem chegar a 35ºC. O Instituto também emitiu alerta vermelho de grande perigo para a baixa umidade do ar, que pode chegar a 10% neste sábado.
Neste domingo (16), a previsão é de ainda mais calor, com temperatura entre 19ºC e 36ºC. O tempo deve continuar seco, com a umidade relativa do ar variando entre 65% e 20%. Não há previsão de chuva.
———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————
————————————————————————————
Os termômetros devem subir mais ainda na segunda-feira (18), com previsão de temperatura máxima de 37ºC. Pela manhã, a temperatura mínima deve ficar em 18ºC. Na segunda, o tempo seco permanece com a umidade do ar entre 60% e 15%.
Na terça-feira (19), mais uma vez a temperatura deve ficar entre 18ºC e 37ºC. Já a umidade relativa do ar pode variar entre 70% e 20%. Também não há possibilidade de chuva.