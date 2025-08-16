20.7 C
Rondonópolis
, 16 agosto 2025
Rondonópolis

Após contrato firmado: Empresa deve implantar pátio em 60 dias no município

Por Jornal A Tribuna

O novo pátio para receber veículos apreendidos em Rondonópolis deve ser implantado em uma área de 10 mil metros quadrados (Foto – Arquivo)

Após credenciar a empresa Translog Transporte Logística para implantar o serviço de guincho e pátio de guarda de veículos apreendidos, a prefeitura deu andamento no processo de contratação.

A expectativa da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) é de que o contrato possa ser firmado até o final da próxima semana. A partir daí, a empresa terá um prazo de até 60 dias para iniciar a operar o serviço na cidade.

A Semob informou ainda que a empresa atendeu todos os quesitos do edital de licitação, inclusive, com a escolha da área em que o pátio será instalado. O edital previa que a área deveria ter, no mínimo 10 mil metros quadrados e 1 mil metros quadrados de área coberta.

Segundo a Pasta, a empresa apresentou a proposta de implantar o pátio em uma área de 10 mil metros quadrados e 2 mil metros quadrados de área coberta.

 

 

A empresa credenciada foi a primeira a demonstrar interesse e apresentar toda a documentação e requisitos técnicos exigidos para firmar o contrato com a prefeitura.

O chamamento público para implantação do serviço de guincho e pátio de veículos apreendidos permaneceu aberto por um mês e meio. O chamamento para credenciamento foi aberto pelo Paço Municipal em 30 de junho.

 

FonteDanielly Tonin | Da Reportagem
