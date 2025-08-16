Após credenciar a empresa Translog Transporte Logística para implantar o serviço de guincho e pátio de guarda de veículos apreendidos, a prefeitura deu andamento no processo de contratação.

A expectativa da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) é de que o contrato possa ser firmado até o final da próxima semana. A partir daí, a empresa terá um prazo de até 60 dias para iniciar a operar o serviço na cidade.

A Semob informou ainda que a empresa atendeu todos os quesitos do edital de licitação, inclusive, com a escolha da área em que o pátio será instalado. O edital previa que a área deveria ter, no mínimo 10 mil metros quadrados e 1 mil metros quadrados de área coberta.