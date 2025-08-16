A vereadora Kalynka Meirelles (PL), possível candidata a deputada estadual, disse ontem ao A TRIBUNA que a unidade partidária se constrói com diálogo e respeito. A afirmação veio em resposta ao pedido de “unidade” feito pela também vereadora e também pretensa candidata a deputada estadual Luciana Horta (PL), noticiado ontem por este jornal.
As divergências sobre a definição dos candidatos a deputado estadual a serem lançados pelo PL em Rondonópolis, no próximo ano, são a causa do explícito “racha político” entre o prefeito Cláudio Ferreira, presidente do partido no município, e o ex-prefeito Ananias Filho, que comanda a sigla no Estado.
“Começou errada desde o início essa discussão sobre 2026. Tem que ser claro, sem querer tapar o sol com a peneira, não houve, por parte da direção estadual, respeito ao prefeito Cláudio, a maior liderança do PL no município. Ele não foi sequer chamado para discutir o projeto do partido em Rondonópolis para 2026. Foi ignorado”, criticou a vereadora.
Segundo Kalynka, simplesmente, sem ouvir a opinião do prefeito ficou definido pelo presidente Ananias Filho que seriam dois nomes apenas lançados na cidade, sendo um homem e uma mulher.
Numa entrevista concedida ao A TRIBUNA, Ananias foi categórico ao afirmar que não há espaço para mais candidaturas lançadas no município. “Serão duas vagas”, cravou.
Pelo que se comenta nos bastidores, os dois nomes do PL a serem lançados em Rondonópolis já estão definidos extraoficialmente: seriam o da vereadora Luciana Horta e do ex-vereador José Márcio Guedes, nomes mais alinhados ao pensamento do grupo do senador Wellington Fagundes
Para Kalynka, a unidade também não se constrói com imposição goela abaixo.
“Não é assim que funciona. É com diálogo e respeito”, reiterou a liberal.
A vereadora defende ainda que, para a definição dos nomes à disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa, deveria levar em consideração a opinião da população.
“O correto seria fazer uma pesquisa e sentir o que população pensa”, apontou.