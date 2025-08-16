A vereadora Kalynka Meirelles (PL), possível candidata a deputada estadual, disse ontem ao A TRIBUNA que a unidade partidária se constrói com diálogo e respeito. A afirmação veio em resposta ao pedido de “unidade” feito pela também vereadora e também pretensa candidata a deputada estadual Luciana Horta (PL), noticiado ontem por este jornal.

As divergências sobre a definição dos candidatos a deputado estadual a serem lançados pelo PL em Rondonópolis, no próximo ano, são a causa do explícito “racha político” entre o prefeito Cláudio Ferreira, presidente do partido no município, e o ex-prefeito Ananias Filho, que comanda a sigla no Estado.

“Começou errada desde o início essa discussão sobre 2026. Tem que ser claro, sem querer tapar o sol com a peneira, não houve, por parte da direção estadual, respeito ao prefeito Cláudio, a maior liderança do PL no município. Ele não foi sequer chamado para discutir o projeto do partido em Rondonópolis para 2026. Foi ignorado”, criticou a vereadora.

Segundo Kalynka, simplesmente, sem ouvir a opinião do prefeito ficou definido pelo presidente Ananias Filho que seriam dois nomes apenas lançados na cidade, sendo um homem e uma mulher.