A defesa do vereador Ary Campos (PT) confirmou, ontem, ao A TRIBUNA, que protocolou o pedido de embargos de declaração no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT), que manteve, no último dia 16, a cassação do mandato do parlamentar definida em primeira instância. O prazo para contestar a decisão do pleno do TRE/MT se encerrou nesta mesma sexta-feira, dia 1º de agosto.

O recurso, segundo o advogado eleitoralista Maurício Castilho, que cuida da defesa do vereador petista, tem como objetivo esclarecer pontos que, no seu entendimento, não teriam ficado claros no processo.

Os embargos, agora, devem ser analisados na próxima sessão do TRE/MT, provavelmente na quarta-feira, 6 de agosto. Caso venha ter outro revés na corte eleitoral, o parlamentar ainda poderá ingressar com recursos em outras instâncias.