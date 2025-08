A Comissão Especial de Inquérito (CEI), da Câmara Municipal, que investiga as contas da Santa Casa de Rondonópolis, deve retomar a realização de sessão de oitivas nesta terça-feira (5).

A comissão confirmou o depoimento da testemunha Cláudia Lucila Pereira de Oliveira, representante da empresa Precisa – Sistematização Organizacional SIS Ltda. Cláudia já havia sido convocada para depor no último dia 15 de julho, mas apresentou atestado médico e a sessão acabou cancelada.