Rondonópolis também terá uma manifestação pró-Bolsonaro neste domingo (3), às 16h, na frente do Rondon Plaza Shopping. O ato faz parte da mobilização nacional dos apoiadores do ex-presidente e para pressionar pela anistia aos condenados pela suposta tentativa de golpe de estado do 8 de Janeiro de 2023, em Brasília; além do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e do presidente Lula (PT).

Batizado de “Reaja, Brasil”, o ato deve reforçar o discurso dos bolsonaristas de perseguição contra o capitão da reserva, além de marcar posição em sua defesa, em meio à expectativa pelo julgamento no STF por suposta tentativa de golpe.