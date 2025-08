Mato Grosso registrou o maior saldo da balança comercial brasileira no primeiro semestre de 2025, respondendo por 45,08% de todo o superávit nacional. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Estado exportou US$ 14,6 bilhões e importou US$ 1,12 bilhão no período, alcançando um saldo positivo de US$ 13,57 bilhões.

O resultado reforça a posição estratégica de Mato Grosso como potência exportadora no Brasil, especialmente no setor agropecuário. As informações foram compiladas pelo Observatório do Desenvolvimento, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Crescimento expressivo

Em comparação ao mesmo período de 2024, quando o Estado participou com 35,86% do superávit comercial brasileiro, a participação mato-grossense cresceu cerca de 25,7%. O salto se deve, principalmente, à robustez das exportações de commodities agrícolas.

No primeiro semestre de 2025, as vendas externas do agronegócio em Mato Grosso somaram US$ 10,85 bilhões, o equivalente a 27,71% de toda a exportação agropecuária nacional. Isso mantém o Estado como o maior exportador do setor no Brasil.

Soja lidera exportações

A soja continua sendo o principal produto da pauta de exportação estadual. Apenas no primeiro semestre, o grão rendeu US$ 8,46 bilhões a Mato Grosso, o que corresponde a 33,27% das exportações brasileiras do produto.

Em seguida, aparecem o algodão e o milho.

O Estado liderou a exportação nacional de algodão, com participação de 68% e movimentação de US$ 1,69 bilhão.

Já o milho representou 34,41% das exportações brasileiras da commodity, com um total de US$ 511,92 milhões embarcados.

Importações concentradas no setor produtivo

Apesar da alta nas exportações, as importações do Estado seguem modestas, representando apenas 0,83% do total brasileiro.

Os produtos mais adquiridos no mercado internacional são insumos ligados diretamente à produção agrícola, como adubos, inseticidas, máquinas e peças de reposição para colheitadeiras.

Ambiente favorável aos negócios

Para o secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos, Anderson Lombardi, os números refletem não apenas a força do setor produtivo, mas também a atuação do governo estadual para fortalecer a economia e atrair investimentos.