Rondonópolis amanheceu neste sábado (2) tomada pelo clima rural e festivo da 37ª Cavalgada da Exposul, evento tradicional que marca o início da 51ª edição da Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Rondonópolis (Exposul), que será realizada entre os dias 4 e 9 de agosto.

A Cavalgada reuniu mais de 700 participantes de todas as idades, entre comitivas montadas em cavalos, mulas e bois, carros de boi ornamentados e visitantes vindos de diversas cidades da região, como Ribeirãozinho e Pontal do Araguaia.

Participação inédita do prefeito

Entre os cavaleiros estava o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, que participou montado em uma mula, carregando a bandeira do município e, posteriormente, também a do Brasil. Ele estava acompanhado da primeira-dama e secretária de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira.

Segundo registros e relatos, esta foi a primeira vez que um prefeito participou da Cavalgada da Exposul montado, o que chamou a atenção do público. Durante o percurso, Cláudio interagiu com a população e recebeu o retorno dos moradores que lotaram as ruas da cidade para acompanhar o evento.

Resgate das origens e valorização da cultura rural

Em entrevista, o prefeito destacou o simbolismo da Cavalgada para Rondonópolis.

“Rondonópolis foi construída pelos homens do campo, pelos retirantes nordestinos, pelos trabalhadores que vieram de Minas, de São Paulo e outros lugares. Todo esse povo tem uma tradição rural intimamente ligada à construção do nosso município”, afirmou.

Cláudio também fez questão de homenagear as raízes da cidade ao participar montado em uma mula.

“Rondonópolis foi construída nos lombos das mulas, dos burros, dos muares. Eu mesmo estou montado nessa mula aqui em homenagem ao nosso povo.

Quero parabenizar os organizadores, pois fazer um evento como esse não é fácil. É um espetáculo ver os animais e as comitivas desfilando no coração da cidade.”

Tradição, beleza e emoção

A Cavalgada encantou novamente o público com os trajes típicos dos cavaleiros, os animais muito bem cuidados e ornamentados, além da forte presença das famílias, que marcaram presença ao longo do trajeto. Crianças, jovens e idosos vibraram com cada comitiva que passava.

Para o morador Sidnei Cosme de Oliveira, que levou a família para assistir ao desfile, o evento foi marcante.

“Eu gostei muito da Cavalgada este ano. Fazia muito tempo que não vínhamos assistir e agora voltamos.

É muito bom ver a autoridade do prefeito participando, porque Rondonópolis só tem a ganhar com um gestor que apoia uma cultura que já vem há muitos anos, como a Exposul.”

A Cavalgada reforça o papel da Exposul como um dos principais eventos do calendário cultural e econômico da cidade, movimentando a economia, o turismo e promovendo o resgate das tradições do campo.