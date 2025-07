Os últimos dias deste mês de julho devem ser marcados pelo calor e tempo seco em Rondonópolis. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de até 37ºC nos próximos dias. Já a umidade relativa do ar pode cair abaixo dos 20%. O Instituto também mantém o alerta de potencial perigo em função da baixa umidade na cidade.

Para este sábado (26), a previsão é de temperatura entre 35ºC e 15ºC, mesma variação que deve ocorrer neste domingo (27). Além do calorão ao longo do dia, a umidade deve ficar entre 80% e 15% nos dois dias do final de semana.

O tempo seco permanece na segunda (28) e terça (29), quando a umidade do ar ficará entre 90% e 15%. Já a temperatura nos dois dias deve variar entre máxima de 35ºC e mínima de 14ºC.