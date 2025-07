Com 25 dias de chamamento público aberto, a prefeitura de Rondonópolis ainda não conseguiu habilitar nenhuma empresa para implantar o serviço de pátio de apreensões e guinchos adequados, bem como que preste o suporte nas atividades de leilão dos veículos custodiados na cidade.

Segundo o Paço Municipal, somente uma empresa havia demonstrado interesse no serviço, porém não apresentou a documentação necessária obrigatória para ser habilitada e posteriormente, contratada. Com isso, o chamamento público continua aberto para as demais empresas interessadas.

O processo de chamamento público foi aberto no último dia 30 e prevê que a empresa que será contratada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) disponibilize pátio e guinchos adequados, além de prestar o suporte nas atividades de leilão dos veículos custodiados e não retirados por seus proprietários nos prazos legais.