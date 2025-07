O Corpo de Bombeiros encerrou, nesta sexta-feira (25), as buscas pelo adolescente de 13 anos, Gabriel Silva, que teria, supostamente, se afogado no Rio Vermelho.

As buscas duraram seis dias e foram encerradas sem que fossem encontrados sinais do menor, ou qualquer tipo de vestígio. Agora, o desaparecimento de Gabriel deverá seguir sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as equipes do 3º Batalhão Bombeiro Militar de Rondonópolis realizaram buscas na água e também por terra, nas proximidades do Rio Vermelho. As buscas contaram ainda com equipes embarcadas, com mergulhador e cães farejadores que foram trazidos de Barra do Garças para o trabalho.