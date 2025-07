“Eu recebi o convite do prefeito Cláudio em fevereiro. Mas, naquela oportunidade, não pude aceitar, pois estava exercendo a função de Procurador do município de Tesouro e tinha alguns processos para acompanhar. Ele [Cláudio] esperou e agora me chamou novamente para coordenar o Procon”, externou Guimarães à reportagem.