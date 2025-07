A Polícia Civil realizou uma grande apreensão de entorpecentes nesta quinta-feira (17), desarticulando um ponto estratégico utilizado por uma facção criminosa em uma chácara localizada na região da Gleba Rio Vermelho, no Morro do Gavião.

Segundo a polícia, as investigações apontaram que a chácara usada como centro de depósito e distribuição de drogas era pertencente a um dos suspeitos.

No local, havia um barraco construído especificamente para armazenar grandes quantidades dos entorpecentes, conhecido no meio criminoso como “guarda-roupa”. Conforme apurado, o local também servia para fracionar a droga antes da distribuição aos traficantes da cidade e região.

Ainda, de acordo com as investigações, além do armazenamento, a chácara era utilizada para a prática de punições aplicadas pelo chamado “tribunal do crime”, incluindo sessões de tortura e execuções de indivíduos condenados pela facção.

Durante a ação, na residência do proprietário do imóvel, os policiais localizaram um tablete de maconha escondido dentro de uma chocadeira elétrica.

Em uma estrutura anexa à propriedade, foram encontrados diversos tonéis de 200 litros repletos de tabletes de maconha, além de duas balanças utilizadas para a pesagem dos entorpecentes.

O material apreendido e os detidos foram encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar uma mulher, de 31 anos, apontada como responsável pelo fracionamento da droga e que se encontra foragida, com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. (Com informações da assessoria)