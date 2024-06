Projeto de drenagem é alterado e a prefeitura segue sem prazo para resolver o problema da grande erosão na Avenida dos Estudantes, nas proximidades da rotatória da Rua Dom Pedro II, que se abriu com as chuvas no início deste ano.

O buraco já tomou parte da pista e o local continua com interdição, representando perigo constante para quem trafega pela via, que é uma das mais movimentadas de Rondonópolis.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, está sendo feita uma readequação no projeto, que terá uma canalização fechada onde hoje o canal é aberto, pois a intenção é realizar uma obra de urbanização no local futuramente. Como houve a mudança no projeto, este estaria, conforme a pasta, na fase final de elaboração.

Ainda, de acordo com a Infraestrutura municipal, não está definido qual será o valor do serviço por se tratar de uma complexa obra de drenagem profunda que terá que ser executada no local.

O problema da erosão na Avenida dos Estudantes se arrasta desde abril e depois que o A TRIBUNA mostrou a situação no local, em reportagem no dia 6 daquele mês, a Secretaria Municipal de Infraestrutura havia informado que um projeto já estava em fase de finalização e deveria ser encaminhado para licitação.

Na ocasião, a pasta afirmou ainda que o canal de drenagem na região deveria ser reconstruído a partir de um projeto redimensionado, uma vez que o fluxo de água no local é superior daquele que a rede de drenagem atual tem capacidade de receber.