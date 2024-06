Uma reunião, ontem, na CDL, discutiu com integrantes da imprensa rondonopolitana a organização de um debate entre os candidatos a prefeito de Rondonópolis, que serão oficializados nas convenções partidárias que devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.

O debate, que deve ter um formato inédito, pois deverá ser conduzido por vários jornalistas da cidade, ocorrerá logo após as convenções partidárias.

“Tivemos uma primeira reunião com representantes da imprensa para planejar a realização de um debate entre os candidatos a prefeito da nossa cidade. Com isso, queremos contribuir com informações para escolher o que vai ser o melhor para o futuro da nossa cidade”, externou Leonardo Resende, presidente da CDL.

A reunião contou com a participação dos jornalistas Valdeque Matos (A TRIBUNA), Lucas Perrone (104 FM e Primeira Hora), Renata Ramos (TV Cidade), Zezé Pereira (105 Notícias) e Marcelo Duarte (Marreta Urgente).