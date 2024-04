Como havia prometido, o grupo de 14 vereadores partiu para cima do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB). Durante a sessão de ontem da Câmara Municipal, os parlamentares se revezaram na tribuna da Casa de Leis, disparando duras críticas contra a atual gestão, principalmente em relação aos problemas enfrentados na área da saúde municipal.

Acuado, o vereador Reginaldo Santos (PSB), líder do prefeito na Casa de Leis, retirou da pauta de votação vários projetos do Executivo para que não fossem reprovados no plenário, já que esta era a determinação do grupo dos 14 que se reuniu, um dia antes, à portas fechadas, no gabinete do emedebista Dico Sodré.

Como noticiou o A TRIBUNA, este posicionamento mais crítico à gestão deste grupo de vereadores é uma resposta ao prefeito Zé Carlos do Pátio que, supostamente, estaria perseguindo pessoas ligadas a parlamentares que não fazem parte da base de sustentação do prefeito.

Uma das vozes oposicionistas na Casa, o vereador Subtenente Guinancio (PSDB) disse que agora “é guerra, é borduna”. Avisou que secretários e servidores que se recusarem “a atender os vereadores” por não estarem na base de Pátio, como seria a orientação da gestão, serão convocados a comparecer para dar explicações no plenário da Câmara.

“Vou dar o seguinte alerta. Se eu sei fazer conta, e eu acho que eu sei, aqui nesta Casa existem 14 votos para convocar quem quer que seja, salvo o prefeito. Então, vai ter que vir aqui explicar no plenário, eu disse no plenário, não é na Ordem do Dia não, quem deu a ordem e quando deu”, disse o tucano