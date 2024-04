1 de 3

A disputa eleitoral em Rondonópolis caminha mesmo para três candidaturas na corrida ao Paço Municipal nas eleições deste ano. A oficialização só ocorrerá nas convenções, que devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. No entanto, pelo que se desenha, devem se enfrentar nas urnas, no próximo dia 6 de outubro, o deputado Thiago Silva (MDB), o deputado Cláudio Ferreira (PL) e o diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB).

Se os nomes para a disputa pela cadeira mais importante do Palácio da Cidadania já estão praticamente definidos, os companheiros de chapa de cada um deles ainda é motivo de muitas especulações nos bastidores e, abertamente, os pré-candidatos têm evitado falar sobre o assunto.

Como já adiantou o A TRIBUNA, a partir da definição de que Paulo José deve ser mesmo o candidato das “forças progressistas”, coalização que reúne o PSB, PSD, PP, a federação PT, PCdoB e PV, além da federação Rede e PSOL, o vice deve ser indicado pelo PT.

Neste caso, o que se comenta é que o favorito para compor a chapa que unirá em Rondonópolis os grupos de Pátio e do Presidente Lula será o empresário e assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Ernesto Augustin, o Teti, que chegou ensaiar a entrar na corrida sucessória.

Já no arco de aliança formado pelo PL do deputado Cláudio Ferreira, que conta com o Podemos, Novo, DC e a federação PSDB e Cidadania, nos bastidores, os rumores apontam que pessoas próximas ao pré-candidato defendem a indicação de um nome feminino para a composição da sua chapa.

Inclusive, como também foi noticiado pelo A TRIBUNA, o nome da médica do Samu, Luciana Horta, desponta com sendo um dos favoritos. Neste caso, os dois formariam chapa pura, já que ela é filiada ao PL. Tem ainda quem defenda o nome da vereadora Kalynka Meirelles, que trocou o Republicanos pelo PL na janela partidária encerrada no dia 5 de abril.

Além de Luciana e Kalynka, outros nomes que são filiados a partidos aliados são especulados, como é o caso da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, que é do PSDB.

Especula-se ainda um quarto nome, o do ex-vereador Dr. Hélio Pichioni, médico e filiado ao aliado Podemos. Os defensores do nome de Pichioni para vice alegam que o ex-vereador vem da Saúde, uma área que é considerada um dos calcanhares de aquiles da atual gestão.