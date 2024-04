Os serviços são realizados das 6h às 12h para diminuir o impacto no fluxo de veículos. No período da tarde, o tráfego seguirá normalmente.

Diante da situação atual, a concessionária Nova Rota do Oeste informou ontem ao A TRIBUNA que está trabalhando na manutenção e recuperação da BR-364 e, nesta semana, intensificou as atividades na região de Jaciara, entre o km 274 e o km 279, onde o tráfego funcionará em ‘Pare e Siga’ até a próxima sexta-feira (26).

Na ocasião, a concessionária Nova Rota do Oeste já havia informado que tinha iniciado um trabalho de manutenção no trecho, mas que as equipes estavam com dificuldades em função das chuvas intensas que vinham sendo registradas na região.

O A TRIBUNA vem acompanhando essa questão da BR-364 desde o início de abril, quando as condições precárias da pista, principalmente a faixa da direita, no sentido Rondonópolis a Cuiabá, viraram motivo de reclamações de usuários.

Neste fim de semana, mais uma vez, um leitor do A TRIBUNA cobrou melhorias no trecho. Segundo ele, o quadro é preocupante, especialmente para quem trafega durante a noite e não consegue ver os buracos, que não estão sinalizados.

Os buracos na BR-364, entre Rondonópolis e Cuiabá, continuam preocupando quem trafega pela via. A situação é ainda pior, conforme condutores, nas proximidades de Jaciara, onde as ondulações na pista e os buracos sem sinalização adequada põem em risco os motoristas.

“É importante que os motoristas sigam as recomendações de segurança repassadas pelas equipes que trabalham no local. Esta região tem a geometria sensível (com aclive e declive) e a atenção aos comandos é fundamental, bem como a redução da velocidade ao se aproximar da obra”, orientou a concessionária.

Ainda, de acordo com a Nova Rota, as obras visam garantir a melhoria do pavimento, que terminou prejudicado com a alta incidência de chuva e intenso fluxo de veículos de carga nos últimos dias.