1 de 2

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) festeja, neste ano, os dez anos de instalação do curso de Medicina. Com quatro turmas já formadas, o que representa mais de 120 médicos graduados, o curso hoje se destaca como um dos melhores do país, obtendo nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) aplicado pelo Ministério da Educação (MEC).

O Enade faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e constitui um indicador de qualidade que mensura o grau de conhecimento dos estudantes em relação aos conteúdos ensinados durante o curso, além de avaliar as habilidades e competências inerentes à profissão.

“Entre todos os cursos de medicina analisados no Brasil, o nosso curso da UFR obteve o conceito máximo, que é cinco, ficando em primeiro no Centro-Oeste e entre as cinco melhores do país”, disse com orgulho à reportagem o vice-coordenador do curso de medicina da UFR, o médico ortopedista Rafael Mederi.

O curso de medicina da UFR teve início em 2014, após anos de luta da comunidade acadêmica e da sociedade rondonopolitana para sua implantação, que inclusive contou com a participação do A TRIBUNA.

Atualmente, são ofertadas para o curso de medicina da UFR 40 vagas anualmente pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do MEC.

“Mas, com a autorização já obtida do Ministério da Educação, a partir do ano que vem, tem previsão para 80 vagas disponíveis, sendo 40 no início do ano e outras 40 no segundo semestre”, informou o Mederi.

Ele ressaltou que o curso, além de formar excelentes profissionais, tem contribuído com a formação de mão de obra especializada na área de saúde, com ações para a promoção do bem-estar da população.

“Os estudantes estão inseridos desde o primeiro semestre do curso na Rede de Atenção, atuando no atendimento da população”, comentou, acrescentando que, além disso, muitos dos mais de 100 médicos já graduados pela UFR atuam agora nas redes pública e privada de Rondonópolis.

“Temos já a aprovação do MEC à implantação da primeira Residência em Medicina de Família e Comunidade, o que deverá contribuir para melhorar a qualidade do atendimento da rede básica de saúde do município”, atestou o vice-coordenador do curso de medicina da UFR na visita que fez ao A TRIBUNA, ao lado do vereador José Felipe Horta (PL), que também é médico e se empenhou muito para tentar viabilizar este projeto de residência médica em Rondonópolis.