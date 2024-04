A janela partidária, fechada na última sexta-feira (5), e o fim do prazo de filiação no sábado (6) para os não detentores de mandatos que desejam concorrer na eleição deste ano, trouxeram várias surpresas.

Uma delas foi a de ex-secretários do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) que se filiaram a partidos que estarão na oposição ao projeto do atual chefe do executivo municipal no pleito eleitoral.

Pátio, que encerra o seu segundo mandato consecutivo no próximo dia 31 de dezembro e não pode buscar a reeleição, defende o nome do diretor-geral do Sanear, Paulo José, para a disputa de sua sucessão no comando do Palácio da Cidadania.

Com noticiou o A TRIBUNA, a ex-secretária de Saúde, Izalba Albuquerque, que deixou a pasta que comandou por quase seis anos “fritada” por Pátio, filiou-se ao Republicanos.

A sua nova sigla, pelo que tudo indica, apoiará a pré-candidatura a prefeito do deputado estadual Thiago Silva. Izalba deve ser uma das apostas da legenda republicana na disputa por uma das 21 cadeiras da Câmara Municipal.

Secretária de Educação no segundo mandato de Pátio, a professora Carmem Garcia surpreendeu ao deixar o Solidariedade e aparecer filiada no União Brasil, que também faz parte do bloco de partidos que deve apoiar Thiago Silva na corrida sucessória deste ano.

A expectativa é de que a ex-secretária, que foi candidata a vereadora na eleição passada pelo SD, agremiação pela qual Pátio se reelegeu, fosse filiar à uma sigla do bloco de apoio ao projeto do grupo situacionista.

No entanto, Carminha, como é conhecida, optou por não só mudar de partido como também de grupo político, onde deverá tentar novamente disputar uma cadeira na Câmara Municipal na eleição do próximo dia 6 de outubro.

Além de Carminha e Izalba, Marcus Vinícius das Neves, o Tenente das Neves, que ocupou a chefia de várias secretarias na gestão de Pátio, sendo por último a direção da Coder, também reapareceu no cenário político local filiando-se a um partido que não estará na base de apoio do candidato de Pátio.

Ele se filiou ao PRD, que também deverá fazer parte do arco de alianças construído para dar sustentação ao emedebista Thiago Silva.

Antes de presidir a Coder, onde chegou após passagem pelas secretarias de Gestão de Pessoas, Saúde e Meio Ambiente, Marcus Vinícius era considerado, nos bastidores, como sendo uma das apostas que Pátio faria na disputa por cadeiras na Câmara Municipal este ano.

No entanto, após cerca de quatro meses no cargo, em meio a rumores de descontamento dele com o prefeito, acabou pedindo o boné e deixou o comando da Coder. Agora, ele reaparece filiado ao PRD, onde deve ser candidato a vereador na eleição deste ano em campo oposto a Zé Carlos do Pátio.