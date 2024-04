Além dos sete vereadores do PSB, a bancada de partidos que deve caminhar na eleição deste ano com Pátio tem mais um vereador na Câmara, o petista Júnior Mendonça.

Além dos sete vereadores do PSB, a bancada de partidos que deve caminhar na eleição deste ano com Pátio tem mais um vereador na Câmara, o petista Júnior Mendonça.

Composta até então pelos vereadores Marildes Ferreira e Roni Magnani, a bancada socialista passou a contar pós-janela com sete vereadores, com as chegadas de Reginaldo dos Santos e Batista da Coder, oriundos do SD; Beto do Amendoim e Kaza Grande, vindos do PRD e DC, respectivamente; e Cláudio da Farmácia, que veio do MDB do pré-candidato a prefeito Thiago Silva.

Com o fim da janela partidária, encerrada na sexta-feira (5), o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (PSB) deverá ter pela frente, pelo menos aparentemente, um cenário desfavorável na Câmara Municipal, mesmo com o seu partido passando a ter a maior bancada da Casa.

Presidente da Casa de Leis, Mendonça, por outro lado, também tem tido uma atuação independente, ou seja, não tão alinhada com as pautas do Executivo.

Para completar, o seu partido, o PT, caso não feche aliança com Pátio, deverá lançar candidato próprio a prefeito, que deve ser o empresário e assessor especial do Ministério da Agricultura, Carlos Ernesto Augustin, o Teti.

Oposicionistas

Já as bancadas de siglas alinhadas com partidos que estão em alianças oposicionistas, que estão costuradas para corrida sucessória, contam com 13 vereadores, sendo que nove estão hoje com o pré-candidato Thiago Silva e quatro com o pré-candidato Cláudio Ferreira.

O MDB do deputado Thiago conta com a segunda maior bancada da Casa de Leis. A sigla que elegeu três vereadores: Adonias Fernandes, Investigador Gerson e Cláudio da Farmácia que, como dito acima, deixou o partido e foi para o PSB de Pátio. Os três eleitos nunca fizeram oposição sistemática ao Paço Municipal.

Em contrapartida, o MDB, que perdeu Cláudio da Farmácia para o PSB, ganhou mais três vereadores que foram eleitos em 2020 pelo SD, sigla pela que o atual prefeito se reelegeu.

Os vereadores Dr. Jonas Rodrigues, Adilson do Naboreiro e Dico Sodré, que foi a grande surpresa da janela e uma espécie de troco do MDB pela perda do vereador Cláudio da Farmácia. Ao contrário de Jonas e Naboreiro, que vêm fazendo duras críticas à gestão, Dico vinha dando sustentação.

Ainda no campo da oposição, o UB, que deve apoiar o emedebista Thiago Silva na eleição deste ano, recebeu os vereadores Cido Silva que estava no PSC, Roni Cardoso que estava no PSD e Ozeas Reis que estava no PP. Os dois últimos partidos devem apoiar o candidato lançado por Pátio para a disputa da sucessão municipal.

Com a chegada dos três vereadores que estavam na base de sustentação de Pátio, o UB só não ficou isolado como terceira maior bancada da Casa, porque o seu único vereador até então, Marisvaldo Gonçalves, optou em ir para o Republicanos, que também deve estar no arco de alianças que está sendo costurada para apoiar Silva.

Do deputado Cláudio Ferreira, que é pré-candidato a prefeito, o PL passou a ter, após a janela, representantes na Casa de Leis.

O partido, que não elegeu vereador em 2020 e hoje, ao lado do UB tem a terceira maior bancada da Casa, recebeu os parlamentares: Kalynka Meirelles, Paulo Schuh e Dr. José Felipe Horta.

De posturas oposicionistas na Câmara, eles deixaram o Republicanos, DC e Podemos para ingressar no PL de Cláudio. Junta-se a eles, o vereador Subtenente Guinancio, cujo o seu PSDB forma federação com Cidadania e indica que apoiará Cláudio na disputa pela sucessão municipal.