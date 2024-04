Depois da enxurrada de reclamações de usuários sobre o caos no Pronto Atendimento Infantil, situação mostrada pelo A TRIBUNA na edição desta quarta-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde decidiu adotar medidas em busca de amenizar os problemas.

A pasta informou ontem (11), que a equipe da secretaria se reuniu com a direção da unidade para avaliar o grande fluxo de atendimentos que tem ocorrido no local.

Segundo a pasta, as equipes gestoras reforçaram que a grande maioria dos atendimentos (78%) poderia ser resolvida nos postos de saúde da cidade.

“A partir dessa verificação, a fim de dar maior resolutividade e apoio nos atendimentos, as unidades básicas de saúde poderão encaminhar as crianças que tiverem necessidade da realização de exames de imagem e laboratorial, sem prévio agendamento, até o Ceadas e Laboratório Central”, destacou.

Além disso, reiterou que as unidades básicas, que atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, devem ser o primeiro ponto a ser buscado pela população.

A secretaria ainda orientou que as pessoas podem procurar uma das quatro unidades que funcionam com 3º turno, com atendimento das 18h à meia-noite (Vila Rica, Itamaraty, Cidade de Deus e Vila Olinda).