O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, ontem (21), os totais de população residente e de domicílios por setores censitários preliminares e agregados por subdistritos e distritos.

Os dados fazem parte do Censo 2022 e mostram que o Distrito da Vila Operária, em Rondonópolis, tem população superior que a de 128 municípios de Mato Grosso. Somente 13 cidades no estado contam com população maior.

Com 46.272 habitantes, o distrito da Vila Operária tem população maior que de municípios mato-grossenses como Campo Novo do Parecis, que tem 45.889 habitantes; Juína, com 45.869; e, Campo Verde com 44.585.