Os agentes políticos presentes não deram declarações à imprensa sobre o que foi encaminhado até o final do dia. No entanto, pelo que o A TRIBUNA conseguiu apurar, o que ficou definido é que uma posição oficial só deve ser divulgada na segunda-feira, dia 1º de abril.

Realizada nesta quinta-feira (28), em Cuiabá, a reunião que teria como propósito definir o candidato a prefeito do grupo formado pelo MDB, Republicanos, UB e PRD terminou em clima de mistério e no mais absoluto silêncio.

O suspense sobre os encaminhamentos atiçou a curiosidade do meio político local que, ao longo desta quinta-feira, buscava informações a todo instante sobre o andamento das conversas na sede do Instituto Vetor, que ficou responsável por realizar uma ampla pesquisa sobre o cenário da corrida sucessória em Rondonópolis.

Os dados levantados pelo instituto balizariam a definição do nome do candidato do grupo que vai pra disputa do comando do Paço Municipal na eleição de 6 de outubro deste ano.

Os pré-candidatos a prefeito, onde apenas um deles seria “ungido” nesta quinta-feira, são o deputado Thiago Silva (MDB), o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), a empresária Marchiane Fritzen (UB) e o atual vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, que está a caminho do Republicanos depois de deixar o PSD.