Contudo, o serviço foi ficando cada vez mais ineficiente ao longo dos anos e, pelo menos, desde 2017, não vem sendo prestado com qualidade.

O estacionamento rotativo pago na região central foi vendido pelo Município ainda em 2013, como uma maneira de organizar o trânsito no centro de Rondonópolis e acabou sendo implantado em 2014, mesmo com resistência de muitos comerciantes que temiam que clientes poderiam se afastar por não terem disponível estacionamento gratuito na frente dos seus estabelecimentos.

Os parquímetros para a compra dos tíquetes estão sempre inoperantes, também não há mais quase nenhum “verdinho” para fazer a venda dos bilhetes presencialmente, bem como as notificações da empresa para quem estaciona sem pagar nunca viram multa.

Enquanto a prefeitura e a empresa que opera o Rotativo Rondon travam um embate de cobranças, que pode até chegar ao âmbito judicial, no quadrilátero central da cidade somente pagam estacionamento os condutores que realmente querem. Isso porque não é de hoje que o serviço não funciona.

As deficiências foram se intensificando e a realidade hoje, é que o estacionamento rotativo pago no quadrilátero central só existe no papel. A maior parte dos condutores já não paga para estacionar e somente pagam aqueles que realmente querem.

A tendência é que mesmo com a empresa ainda mantendo a concessão do serviço, os poucos que ainda pagam para estacionar parem de fazer e os comerciantes voltem a ter estacionamentos “gratuitos” na frente dos seus estabelecimentos.

É neste cenário que a prefeitura e a empresa Rotativo Rondon, que administra o estacionamento pago, travam um embate administrativamente que já se arrasta há alguns anos e que pode ser judicializado, uma vez que a empresa não descarta a possibilidade de contestar a decisão do Município em multá-la em mais de R$ 5 milhões pelo não pagamento da concessão onerosa.

De um lado, o Rotativo Rondon alega que o Município não cumpriu com a sua parte, desde a fiscalização adequada como a ampliação na quantidade de vagas de estacionamento, bem como não teria aprovado um realinhamento econômico-financeiro solicitado.

De outro, a prefeitura concluiu um processo administrativo no qual determinou que a empresa pague mais de R$ 5 milhões referentes a concessão onerosa que não foi paga ao Município desde 2017.