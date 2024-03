Os comerciantes locais podem optar em abrir as portas neste feriado de Sexta-Feira Santa, 29 de março. O Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincom-Roo) informou que a abertura das lojas será facultativa, seguindo o alvará de funcionamento de cada estabelecimento. A decisão é a mesma de anos anteriores, em que o funcionamento fica a critério de cada comerciante.

Já no sábado (30), véspera da Páscoa, comemorada neste domingo (31), o Sincom-Roo destaca que, conforme acordado na Convenção Coletiva de Trabalho de 2024, os estabelecimentos funcionam normalmente das 7 às 20h.

Diferentemente do comércio de rua, as lojas do Rondon Plaza Shopping não abrem na Sexta-Feira Santa e, no domingo de Páscoa, o funcionamento será de forma facultativa das 14 às 20h.

As agências bancárias, segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), fecham as portas nesta sexta, voltando o atendimento normal na segunda-feira (1º de abril).

Órgãos públicos federais, estaduais e municipais também fecham na Sexta-Feira Santa, sendo mantidos apenas serviços essenciais. Em Rondonópolis, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Samu e o Pronto Atendimento Infantil funcionam normalmente.

Feriado nacional

A Sexta-Feira Santa, dia da Paixão de Cristo, é um feriado nacional instituído conforme a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995. A data é móvel, está inserida na Semana Santa e no tríduo pascal, em que se realizam as últimas celebrações da Semana Santa.

O tríduo pascal tem início na quinta-feira santa, porém a data não é feriado, e termina no domingo de Páscoa, em que se comemora a ressurreição de Jesus, que também não é feriado.

A Sexta-Feira Santa é uma data importante para a Igreja Católica, pois é o dia que Jesus Cristo morreu crucificado. É considerada pelos fiéis uma data de reflexão.