A 1ª Câmara do Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) negou recurso da Prefeitura de Rondonópolis, por unanimidade, e manteve a decisão da primeira instância, que determinou que o Município restitua aos servidores os valores que foram descontados indevidamente da folha de pagamento do mês de janeiro de 2022.

A decisão ocorreu em ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur).

Os desembargadores seguiram o voto da relatora, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que argumentou que o desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de supostas faltas não justificadas do servidor, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não foi observado o contraditório e à ampla defesa.

“É certo que, a preterição de regular e prévio processo administrativo visando a apuração de reiteradas faltas injustificadas, por servidor público, aptas a justificarem o desconto da remuneração correspondente, independentemente da apuração da responsabilização administrativa, torna o ato de desconto sobre a folha de pagamento, pela administração pública, arbitrário e ilegal, sobretudo por afrontar o devido processo legal”, define o acórdão (sentença do colegiado).