O ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos) disse ontem (14) ao A TRIBUNA que ainda não desistiu de buscar o lançamento de uma candidatura única da direita na disputa da sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

“Ainda sonho com a candidatura única da direita. Então, quero esgotar todas as possibilidades para ter a composição em torno de um único nome”, externou o ex-prefeito que, ao mesmo tempo, reafirmou a sua pré-candidatura.

“Sou pré-candidato a prefeito. Nunca deixei de ser. O que acontece é que não estou fazendo campanha como outros estão. Pois, ainda tem muito chão até a eleição. O momento agora é de sentar, de conversar com as lideranças políticas para buscar a composição política para disputar o pleito. Ainda é cedo para fechar chapa”, pondera Adilton, observando que as disputas eleitorais em outras cidades, como Cuiabá, assim como a sucessão do governador Mauro Mendes (UB) em 2026, devem influenciar nas composições que serão feitas em Rondonópolis. “Tem muita coisa para acontecer ainda até as convenções”, pontua.

Sachetti revelou que vem conversando constantemente com outros pré-candidatos a prefeito, como é o caso do deputado Thiago Silva (MDB), Marchiane Fritzen (UB) e Aylon Arruda (PSD). Inclusive, revelou que neste final semana eles deverão sentar novamente para mais uma rodada de conversa.

“Sim, vamos nos reunir neste final de semana com o deputado Thiago Silva, a Marchiane Fritzen, o vereador Roni Magnani (PSB) e o grupo do deputado Nininho (PSD) para conversarmos sobre a eleição deste ano”, confirmou o ex-prefeito.

No entanto, ao contrário do que se comenta nos bastidores, não estará na pauta deste encontro a avaliação de uma ampla pesquisa de opinião do eleitorado sobre a eleição deste ano que foi contratada de um instituto do Estado para balizar a definição para composição de uma aliança.

“O resultado da pesquisa vai demorar um pouco mais para ficar pronto. Vamos debater mais a composição de chapas para a disputa de vereadores. Só depois disso, é que vamos começar a discutir a composição da chapa majoritária”, comentou o ex-prefeito, admitindo, por outro lado, que há uma tendência forte deste grupo caminhar junto na eleição de 2024.