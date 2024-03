Os serviços de saúde pública municipal voltaram a ser duramente criticados na sessão de ontem (20) da Câmara de Vereadores. Falta de ambulância do Samu, médicos, insumos, medicamentos nas unidades de saúde e até mesmo de papel para a impressão de resultados de exames foram algumas das situações expostas pelos parlamentares.

Em tom de indignação, o vereador Jonas Rodrigues classificou o quadro atual da saúde pública municipal como um verdadeiro “caos”.

Segundo ele, além da falta de medicamentos e insumos nas unidades, chegou ao “cúmulo” de faltar até papel para imprimir resultados de exames.

Observou que a falta de papel para esta finalidade está prejudicando, inclusive, o tratamento de pacientes oncológicos, que estão aguardando o resultado do exame. “É um absurdo”, reiterou, externando a possibilidade de convocar a secretária de Saúde, Ione Rodrigues para que explique o que está acontecendo.

Presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, a vereadora Marildes Ferreira (PSB) também cobrou ações imediatas. Ela, mais uma vez, denunciou o “sucateamento” do Samu.

De acordo com Marildes, o Samu, que ocupa um papel importante para salvar vidas, vem funcionando precariamente, com o número insuficiente de veículos para atender a demanda da população.

“Deveriam ter cinco ambulâncias rodando para atender a demanda. Mas, só tinham duas funcionando na manhã de hoje (ontem), já que as outras estavam em manutenção. Com apenas duas, não tem como atender as chamadas, que são em média 80 por dia”, comentou Marildes.

Médico, o vereador dr. José Felipe Horta (Podemos) reforçou a cobrança. “É preciso rever esta situação urgentemente do Samu, que é um serviço essencial. Só duas ambulâncias não dá”, frisou ele, acrescentando que esteve, em uma visita de fiscalização, na Policlínica da Vila Itamaty na manhã de ontem.