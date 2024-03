O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal, vereador Subtenente Guinancio (PSDB) apresentou, na sessão de ontem (13), o resultado do procedimento legislativo aberto na Casa de Leis, em meados de novembro do ano passado, para a apuração de denúncias de irregularidades na eleição que escolheu os novos conselheiros do Conselho Tutelar de Rondonópolis.

No seu relatório, Guinâncio concluiu que houve irregularidades, como o uso de um ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed) no dia do pleito.

Além disso, o documento apontou que pode ter ocorrido utilização deste bem público para beneficiar candidaturas apoiadas pela atual gestão. Mas, não cita quais são elas.

O vereador afirmou que foi apurado que, no dia da eleição, ocorrida num domingo, onde não tem aula e portanto também não tem transporte de alunos, o ônibus da frota da Semed percorreu 126 km durante todo o dia, com várias paradas em diversos bairros da cidade, como demonstra o sistema de rastreamento.

Ele ainda chamou a atenção para o desinteresse da gestão municipal em contribuir com o procedimento aberto para apuração das denúncias apresentadas, bem como também para a ausência injustificada do motorista responsável pelo ônibus, o que levantou dúvida sobre a legalidade da ação do veículo no dia da eleição para a escolha dos novos conselheiros do município.

Realizada em 1º de outubro do ano passado, o processo eleitoral conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA) foi marcado por confusões e polêmicas desde o início.