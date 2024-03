1 de 4

Uma missa campal, no Cais, celebrada debaixo de chuva, para algumas centenas de fiéis persistentes, foi um dos destaques da 31ª edição da Romaria dos Mártires da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, realizada na tarde/noite deste domingo, dia 10 de março.

“Foi bonito ver; é uma manifestação realmente de fé; a vida cristã é assim; não é um mar de rosas, nem todos os dias tranquilos; tem o caminho da cruz e o nosso povo persistiu até o fim”, comentou o bispo diocesano dom Mauricio da Silva Jardim.

Com o tema central tratando os mártires como “profetas da esperança”, a Romaria partiu da Catedral Santa Cruz, percorrendo as ruas e avenidas Frei Servácio, Rio Branco, Tiradentes, Rosa Bororo, Bandeirantes, Rui Barbosa, Amazonas e Floriano Peixoto, até o Cais, em um percurso de cerca de uma hora e meia.

SEM HOMILIA – Com o objetivo de abreviar o tempo da Missa, Dom Maurício dispensou a homilia, que segundo ele, foi preparada com três páginas e que será postada nas mídias sociais da Diocese para que o povo católico tenha acesso.

Como é tradição, no decorrer da Romaria, diversos temas foram meditados, entre eles a defesa intransigente da vida (desde a concepção até a morte natural), da família e as questões defendidas pela Igreja com a forme, a violência e injustiças sociais, no campo, na cidade e referentes ao meio ambiente.

A Campanha da Fraternidade, que este ano trata da Amizade Social e evoca “a condição de irmãos para todos os seres humanos” também foi tema de reflexão.

CHACINA – Outro destaque da Romaria dos Mártires desse ano foi a homenagem aos moradores em condição de rua, mortos na madrugada do dia 27 de dezembro último, defronte o centro de atendimento social POP da Prefeitura de Rondonópolis, na Avenida Bandeirantes.

O local foi propositalmente colocado no percurso da caminhada e a chacina foi lembrada em uma emocionante homenagem preparada pela Pastoral da Pessoa em Condição de Rua.

“São pessoas que morrem injustamente; que não tinha cometido nenhum delito; simplesmente estavam ali na rua, já em condição precária; hoje nós fizemos memoria porque essas são pessoas que se unem a Cristo, que também sofreu martírio e foi injustamente condenado e assassinado”, comentou o bispo.

A romaria foi encerrada, após benção final da missa, com a distribuição de pães abençoados aos presentes que participaram da Missa de Encerramento.