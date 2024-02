O traçado referente à expansão da ferrovia até o norte do Estado dentro do município de Rondonópolis, que foi alterado pela Rumo, acarretará em um desmatamento quase 200% maior se comparado com o que estava previsto no traçado original aprovado inicialmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

O alerta foi feito ao A TRIBUNA pelo professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Aguinaldo Rocha, o mesmo que, através de reportagem publicada pelo A TRIBUNA, no dia 3 de junho, tornou público que a empresa havia alterado o traçado original e, com isso, os trilhos passariam praticamente dentro do perímetro urbano da cidade.

A partir da reportagem, as autoridades e a sociedade local tomaram conhecimento da situação e passaram a se mobilizar para tentar impedir a aproximação dos trilhos do perímetro urbano, mas precisamente de bairros da região Salmen, como o Residencial Maria Amélia.

“No traçado antigo seriam desmatados de 62,84 hectares. No traçado modificado, que foi autorizado pela Sema, este desmatamento será de 187,02 hectares”, afirmou o professor.

“Isto significa que há um aumento de 297,61% na área desmatada no novo traçado se comparado o desmatamento do trecho aprovado anteriormente”, completou Aguinaldo.

Ele observou ainda que, dentro destes cerca de 187 hectares que devem ser desmatados para a construção deste novo traçado dos trilhos, mais de 50 hectares estão dentro da área do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). “Somente da área de preservação permanente que o exército cedeu para Rumo são 54 hectares que serão desmatados”, disse o professor.

Além disso, afetará outras áreas de preservações permanentes. “São os casos de uma lagoa natural, localizada entre a margem direita do Rio Vermelho e a Rodovia do Peixe, e outra na linha 2 da Gleba Rio Vermelho, atrás do antigo Praia Clube, que será aterrada para a construção de um viaduto ferroviário”.