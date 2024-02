O presidente do Sindicato Rural, Lucindo Zamboni Junior, explicou que o cenário no campo não é dos melhores com a estiagem atípica que ocorre no estado. Segundo ele, os produtores buscaram a representatividade sindical para sensibilizar o poder público.

O Sindicato Rural de Rondonópolis está solicitando que a Prefeitura decrete situação de emergência em Rondonópolis em função da escassez de chuva dos últimos meses e o calor intenso registrado, principalmente, no final do ano passado, que gerou impactos para os produtores rurais da região. O Sindicato argumenta que 32 municípios de Mato Grosso já decretaram situação de emergência.

Ainda, de acordo com Zamboni, o clima extremo dos últimos meses atingiu a todos no campo sem distinção. Ele apontou que espera contar com o apoio da gestão municipal e da Câmara de Vereadores para que o decreto de situação de emergência possa ser efetivado.

“Nós temos uma boa parceria com a Prefeitura de Rondonópolis e estamos certos de uma solução favorável para quem vive no campo com decreto de situação de emergência, pois só assim, os produtores poderão diminuir o impacto sofrido com a estiagem”, finalizou.