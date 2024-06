As três vítimas da chacina ocorrida em Rondonópolis, na madrugada desta quinta-feira (30), foram identificadas pela polícia. Antonio José dos Santos Filho, morador do estado do Piauí, foi encontrado morto na região da Gleba Rio Vermelho, e Talison Ferreira da Silva e Renan do Nascimento Barreto, moradores dos estados do Maranhão e Piauí, respectivamente, foram encontrados assassinados na região do anel viário da cidade.

Os três foram assassinados após serem sequestrados na noite de quinta-feira junto a outros 11 trabalhadores terceirizados que chegaram em Rondonópolis no último domingo (19) para trabalharem de forma terceirizada para uma empresa de fabricação de pré-moldados da cidade.

Os trabalhadores estavam em um alojamento em uma casa no Residencial Paiaguás e, conforme representantes da empresa informaram à reportagem, haviam chegado à cidade junto com outros 15 funcionários, que foram alojados em outros locais.

O desaparecimento das 14 pessoas foi informado à Polícia Militar ainda na noite da quinta-feira, depois que representantes da empresa contratante foram até o alojamento e constataram que o local estava todo revirado, com a porta aberta e não havia ninguém na residência.

A Polícia Militar deu início às buscas pelos trabalhadores imediatamente e, ainda na noite de quinta-feira, conseguiu encontrar os quatro primeiros trabalhadores.

Durante a madrugada desta sexta-feira (31) outros sete foram localizados. Os 11 trabalhadores foram encontrados bem e prestaram depoimentos ainda nesta sexta-feira.

Já os corpos das três vítimas fatais foram encontrados na manhã desta sexta-feira. Um deles – Antonio José dos Santos Filho – foi encontrado por moradores que acionaram a polícia na região da Gleba Rio Vermelho. O corpo estava enrolado em um cobertor e conforme a perícia, além de ser estrangulado com uma corda, foi atingido por um tiro na cabeça.

Os corpos das outras duas vítimas – Talison Ferreira da Silva e Renan do Nascimento Barreto – foram encontrados na região do anel viário e, segundo a perícia, as vítimas estavam com as mãos amarradas e foram mortas com arma branca. Um deles estava com a cabeça decapitada e o outro também tinha cortes profundos no pescoço.

A polícia ainda informou que as vítimas tinham passagens policial. Antonio tinha passagem pelos crimes de roubo qualificado e estelionato; Talison por tráfico de drogas e uso de entorpecente; e, Renan por uso de entorpecente.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis e as informações iniciais apontam que os funcionários foram sequestrados por integrantes de uma facção criminosa, levados para locais diferentes e ‘entrevistados’.