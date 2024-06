A maioria do eleitorado rondonopolitano, como já acontece há vários anos, é formada por mulheres, que representam 52,18%. Os homens são 47.82%.

Os mais de 175 mil eleitores de Rondonópolis, que devem estar aptos a votar na eleição de outubro, estão distribuídos em duas zonas eleitorais, que contam com 78 locais de votação e 548 seções. Na 46ª Zona Eleitoral, que é a maior, estão cadastrados 95.182 eleitores. Já na 10ª Zona, são 80.111.

Os números fechados até agora, pelo que o A TRIBUNA teve acesso, apontam uma evolução de quase 20 mil eleitores em relação à eleição de 2020, quando 155.538 pessoas estavam aptas a exercer o direito de escolher o chefe do executivo municipal e os 21 vereadores da Câmara Municipal.

Como já fechou o prazo para tirar ou transferir o título de eleitor para as eleições municipais deste ano, este contingente deverá sofrer poucas alterações.

No entanto, o A TRIBUNA apurou, junto ao Cartório Eleitoral de Rondonópolis, que o município já ultrapassou a marca de 175 mil eleitores cadastrados, chegando a exatos 175. 293.

Neste ano, ao menos 52 pessoas utilizarão em Rondonópolis o direito de votar com o seu nome social inscrito no título eleitoral. Já os idosos contabilizados são 30.171 e 1.274 os eleitores com deficiência.

Vale observar que a evolução do eleitorado na cidade mostra um crescimento contínuo até 2013, quando 148.415 eleitores estavam aptos a votar.

Em 2014, contudo, houve uma redução significativa no total do eleitorado local, que caiu para em torno de 134 mil. Essa redução coincide com o período em que a Justiça Eleitoral promoveu o cadastramento biométrico dos eleitores.