Em articulação recente entre lideranças políticas com base em Rondonópolis, o sonho antigo da criação do Hospital Universitário (Hospital Escola) parece ter dado um passo importante rumo à concretização.

A proposta é unir forças federal, estadual e municipal em uma parceria junto à Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), então responsável pela gestão operacional da nova unidade de Saúde. Atualmente, o curso de Medicina da UFR é destaque nacional.

O último encontro sobre o novo hospital ocorreu nesta semana, a pedido do vereador Dr. José Felipe Horta (Podemos). O parlamentar se reuniu com a presidência local do PL e com o senador da República Wellington Fagundes (PL), um dos responsáveis diretos pela implantação do curso de Medicina da UFR e a construção dos blocos, obra iniciada em 2014, paralisada em 2016 e reiniciada já em 2022.

À época, R$ 4,5 milhões foram aportados da bancada federal para a retomada, que culminou na inauguração do Centro de Saúde – evento que contou com a visita do ministro da Educação, Camilo Santana – em maio do ano passado.

A construção dos blocos também contou com recursos viabilizados por meio de emenda parlamentar do atual deputado federal José Medeiros (Podemos), a pedido do vereador rondonopolitano. Para a construção do novo Hospital Universitário, o Vereador Dr. José Felipe articulou, ainda, junto ao Município a doação da área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, próxima ao campus da UFR.

Novo Regional

Ainda do encontro entre vereador e senador da República, a definição do modelo da nova unidade. A ideia é que o Hospital Universitário funcione como o novo Hospital Regional, atendendo via Sistema Único de Saúde (SUS) pacientes de Rondonópolis e dos demais 19 municípios que compõem a região Sul de Mato Grosso.

“É evidente que a demanda existe. Nossa população carece de um novo Hospital Regional, que atenda com qualidade, estrutura e tecnologia”, argumenta Dr. José Felipe.