A duplicação da BR-364 entre Rondonópolis e Jataí, uma cobrança da sociedade e que também recebe o apoio do A TRIBUNA, deve demandar grande esforço político neste ano de 2024.

O estudo original para a obra, finalizado em 2023 pelo Ministério dos Transportes, não prevê a duplicação da rodovia, mas somente a construção de terceiras faixas e correção de traçado.

A novela da duplicação se arrasta desde 2014, mas no ano passado com a realização dos estudos voltou a ganhar força. Desde que o anúncio de que a rodovia não seria duplicada foi feito, políticos e representantes da sociedade civil se mobilizam para que a obra contemple a duplicação do trecho.