Atual vice-prefeito e pré-candidato a prefeito do PSD, o empresário Aylon Arruda defende mudanças, mas se diz contra uma mudança radical nos rumos da administração municipal.

Pouco conhecido de grande parte do eleitorado, ele entende que tem potencial de crescimento e acredita que poderá disputar o pleito deste ano em condições de igualdade com os principais candidatos.

“Sou pré-candidato porque temos um projeto para Rondonópolis. Temos um grupo político forte e entendo que não faz sentido darmos nenhum passo para trás. Temos que avançar nesse projeto implantado na atual gestão e para isso eu tenho apoio político e pretendo chegar forte e com um projeto que atende a necessidade da cidade”, externou.

Sobre os nomes já colocados como pré-candidatos ao pleito que se avizinha, Aylon Arruda dispara. “Eu vejo muita crítica, mas nenhuma proposta efetiva de melhoria para a cidade. No meu caso, acredito que é preciso mudar o conceito da gestão, que tem que viver no presente mas com um olho no futuro”, pontuou, contando que viajou visitando várias cidades que são referência em termos de administração de sucesso para entender melhor sobre gestão pública e para trazer experiências exitosas para a cidade.

Uma das suas propostas é a Tarifa Zero no transporte coletivo, que já é bancado em grande parte pela Prefeitura. “O que eu entendi é que esse dinheiro da tarifa vai parar no comércio local e isso movimenta e fortalece muito as economias locais. E na questão da mobilidade urbana, nós podemos construir estruturas como viadutos e outros, mas a solução para um trânsito seguro e com fluidez é o transporte coletivo”, continuou.