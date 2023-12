Em meio a queda de braço com a prefeitura de Rondonópolis sobre a alteração do traçado da ferrovia dentro do município, visando a expansão dos trilhos até o norte do Estado, a Rumo Logística repassou ao A TRIBUNA, por meio de sua assessoria, que seguirá executando a obras da expansão da linha férrea, como está prevista na área de estudo que embasou a emissão da licença prévia.

- Publicidade -

“A retificação do traçado e todas as documentações que orientam as obras foram devidamente apresentadas e aprovadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), órgão competente para tanto”, informou a empresa.

A expansão dos trilhos de Rondonópolis ao norte do Estado, que conta com um traçado de 743 Km e tem previsão de entrar em operação em 2030, começou em novembro do ano passado, com a construção de um viaduto de 107 metros sobre a BR-163, em frente ao Terminal Ferroviário de Rondonópolis. O viaduto foi entregue no primeiro semestre deste ano e, no momento, outros cinco estão em construção.

Como noticiou o A TRIBUNA, no último dia 11 de dezembro a fiscalização da prefeitura embargou a obra. O motivo, de acordo com o Paço, foi a insistência da empresa em seguir com as obras do projeto alterado após o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) ter revogado a Certidão de Uso e Ocupação do Solo do município, em meados do mês passado.

Três dias depois, a empresa retomou o serviço, após obter na Justiça uma liminar que derrubou a decisão administrativa do prefeito. A decisão liminar foi concedida pelo juiz Aroldo José Zonta Burgarelli, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, dia 14 deste mês.

Sobre a polêmica dos trilhos passando nas proximidades de bairros da região Salmen, principalmente do Maria Amélia e Rosa Bororo, a empresa ressaltou que, ao contrário do que se tem ventilado, o traçado não adentrará o perímetro urbano do município. “Não passará por dentro de nenhum bairro”, destacou.

A Rumo acrescentou ainda que nos locais em que os trilhos passarão mais próximos da zona urbana de Rondonópolis, conforme foi apresentado e aprovado pela Sema, serão construídos muros de vedação, com intuito de impedir a aproximação de pessoas dos trilhos.

“A empresa seguirá executando as obras com o compromisso contínuo de avaliar e otimizar soluções de engenharia para assegurar uma ferrovia com os mais elevados padrões de excelência, minimizando riscos de execução e mitigando impactos sociais e ambientais”, afirmou a empresa, que segue avançando, em meio à polêmica causada pela alteração do traçado na expansão dos trilhos, que foi aprovada pela Sema.