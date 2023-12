1 de 2

O zootecnista Adjalma Dias lança o livro “Uma aventura no sertão”, no dia 5 de dezembro, às 19h, na Biblioteca Rachid Mamed, que conta a trajetória de uma comitiva que, em 1972 saiu do distrito de Inhumas, hoje município de Pedra Preta, até chegar a umas terras depois da cidade de Paranatinga.

- Publicidade -

Adjalma Dias é um dos 12 filhos de uma família que viveu por muito tempo na zona rural. Ainda jovem veio para a cidade para estudar e formou-se em Estudos Sociais e Zootecnia, com pós-graduação em Nutrição de Bovinos. Já foi comerciário, bancário e professor. Atualmente trabalha na área de produção animal, também é pequeno proprietário rural.

“Escrevia quase sempre à luz das estrelas e sem uma continuidade temporal. Uso alguns termos do vocabulário das pessoas que vivem no campo ou de lá vieram e que tiveram contato com carros de bois. Quero deixar às gerações futuras, o registro daquilo que vivemos a fim de que possam conhecer o modo de vida de uma família, numa determinada época, com muitas dificuldades e limitações”, disse o escritor Adjalma Dias.

O livro com 204 páginas tem a editoria do escritor Hermélio Silva, a arte da capa é obra do Marcelo Oliveira Souza, lançado pelo selo E. O. S. Editora. Encontra-se na Amazon para leitura gratuita para os assinantes e aquisição para os demais.

SINOPSE

O livro é uma verdadeira saga histórica. Narra minuciosamente sobre uma comitiva levando uma boiada, no ano de 1972, do distrito de Inhumas, pertencente a Rondonópolis naquele tempo, até umas terras depois da cidade de Paranatinga.

“Livro para degustar e emprestar aos amigos, que conhecem ou queiram conhecer as cidades de Pedra Preta, Rondonópolis, Poxoréu e Paranatinga, todas mato-grossenses, com registros importantes, muita pesquisa, história e memória afiada desse escritor, que ora adentra pelo umbral do clube dos autores de livros publicados”, destaca o editor.