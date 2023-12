Sob a liderança do seu quinto presidente, o professor e escritor Jerry Mill, as confreiras e os confrades da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL) se reuniram na quinta-feira, 30 de novembro, na Center Livros, no Centro, para tratar de assuntos diversos de interesse da entidade e de seus membros. Além do presidente, lá também estiveram os seguintes imortais da ARL: Clotildes Fagundes, Kátia Cardoso, Paulo Isaac, Pedro Campos, Hermélio Silva, Adly Gaby, Édson Ceretta e George Ribeiro.

Também participaram desse encontro o empresário Valdson Pereira Santos, sócio-proprietário da livraria, e Vilson Souza de Oliveira, contador da entidade. Ambos foram convidados a falar por alguns minutos com as acadêmicas e os acadêmicos presentes sobre si mesmos, suas empresas e a parceria atual e futura com a Academia.

“Por ter sido a primeira reunião nesta nova gestão, eu creio que nós tocamos em vários temas que terão seus desdobramentos somente no ano que vem, mas outros assuntos internos e externos já foram abordados e aprovados”, disse Jerry Mill, sem dar maiores detalhes.

REUNIÕES MENSAIS

Regra geral, os membros da ARL se reúnem pelo menos uma vez por mês, tradicionalmente na última quinta-feira do mês, com exceção dos meses de dezembro e janeiro. “No entanto, como a nossa meta é mantermos um contato pessoal e profissional mais frequente e profícuo, outros encontros informais estão programados para ocorrerem também nesse final e início de anos, seja de maneira presencial ou remota”, acrescentou.

Segundo Jerry Mill, como ele já afirmou em entrevistas anteriores, algumas das prioridades da Academia nos próximos dois anos são ter a sua sede própria, organizar seu calendário de datas especiais e eventos, bem como a manutenção ou criação de suas redes sociais.