Segundo o Gabinete de Comunicação do município de Rondonópolis, “uma festa com muita música, alegria e segurança”. Assim deve ser o Reveillon 2024 que está sendo preparado para celebrar a chegada do novo ano, com 10 minutos de queima de fogos e transporte coletivo gratuito.

A estrutura do evento vai se concentrar no Casario, onde será montado o palco para as apresentações musicais previstas para começar às 18h do dia 31 de dezembro.

Conforme a assessoria municipal, antes das apresentações, a programação dos eventos começará com um passeio ciclístico com saída marcada para as 16h na rotatória da ponte da avenida Otaviano Muniz. Não haverá necessidade de inscrição para participar do passeio, o qual está sendo organizado para pessoas de todas as idades.

A informação é que, as crianças que tiverem o cartão de vacina atualizado poderão participar de um sorteio de 10 bicicletas. O trajeto vai da avenida Otaviano Muniz, passando pela avenida Poguba, seguindo pela ponte da Marechal Rondon até chegar no Parque das Águas onde estarão acontecendo torneios de diversos esportes nas quadras de areia.

Na programação consta que a solenidade de encerramento acontecerá com o início das apresentações musicais no Casario. Já estão confirmadas as presenças da banda Marinho e seus beat boys, Filhos da Resenha, as duplas Caline e Carol, Kalyne e Kamila, dentre outras atrações locais.

A organização do evento promete que à meia-noite, uma grande queima de fogos vai colorir o céu de Rondonópolis por cerca de 10 minutos, somente com explosivos de cor, sem o estampido.

“Estamos trabalhando para fazer uma linda festa para as famílias rondonopolitanas. Esperamos que as pessoas cheguem cedo para participar das comemorações e se alegrar com as apresentações musicais”, destacou o secretário de Cultura do município, Pedro Augusto.

Ele ainda acrescentou que, além dos bares e restaurantes fixos do Casario, outras barracas também serão montadas para a venda de comidas e bebidas.

A segurança no local estará reforçada com militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros, e ainda os profissionais do Samu.

Transporte gratuito

Segundo informou a assessoria de comunicação da prefeitura, quem desejar ir até o Casario através dos serviços de ônibus, poderá utilizar o transporte coletivo para o local de forma gratuita, a partir das 15h pela linha Interbairros, que vai circular pela cidade passando pelo Casario até a 1h do dia 1º de janeiro de 2.024.