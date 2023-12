A Igreja Católica prepara celebrações especiais para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. As paróquias locais estarão celebrando as Missas de Natal, reverenciando a vinda do Salvador da humanidade à Terra.

Nas paróquias, as celebrações acontecem na véspera de Natal, neste domingo (24) e no Dia de Natal, na segunda-feira (25). Na Catedral Santa Cruz, as Missas acontecem na véspera de Natal, às 19h e no Dia de Natal, às 8h.