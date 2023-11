Mais de 100 cartinhas ainda aguardam adoção na campanha “Papai Noel dos Correios” em Rondonópolis. Há 34 anos, a campanha busca realizar o sonho de crianças no Natal. Em Rondonópolis, as cartinhas, escritas por crianças de até 10 anos, podem ser adotadas por empresas ou pessoas físicas online no Blog Noel ou diretamente na agência dos Correios da Avenida Amazonas, no centro.

A campanha Papai Noel dos Correios segue até o dia 22 de dezembro, quando ainda é possível adotar uma cartinha e fazer a entrega do presente na agência dos Correios.

Conforme os Correios, a iniciativa disponibiliza cartas com pedidos de crianças que cursam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, com até 10 anos de idade e que vivem em situações de vulnerabilidade.

Para participar da campanha e ser padrinho ou madrinha de uma ou mais crianças é só retirar uma cartinha pelo Blog Noel, na internet, ou na agência dos Correios até o dia 22 de dezembro.

Depois de adotar a cartinha, os padrinhos e madrinhas, que podem ser pessoas físicas, empresas ou órgãos públicos, precisam levar os presentes, que devem estar identificados com as informações da cartinha, até a agência dos Correios.

A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.