Com destaque para o setor da construção civil, Rondonópolis fecha o mês de maio com saldo positivo na geração de empregos e cria um total de 336 novos postos de trabalho com carteira assinada.

No ano, abriu 2.858 vagas de trabalho formal, sendo o Município do interior de Mato Grosso que mais gerou empregos em 2023. Somente Cuiabá abriu mais vagas, 4.504 no total.

Os dados sobre a geração de emprego formal foram divulgados ontem (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os números mostram que Rondonópolis chegou ao quinto mês consecutivo do ano com a quantidade de admissões maiores que a de demissões. No mês, foram registradas 4.370 admissões e 4.034 desligamentos, gerando um saldo positivo de 336 empregos.

O saldo de maio foi puxado, principalmente, pelo setor da construção civil, que promoveu a abertura de 195 novas vagas de trabalho. O setor emprega atualmente 6.158 trabalhadores formais.

O setor de serviços também contribuiu para a geração de empregos no mês, sendo responsável pela criação de 104 vagas. Somente no setor de serviços, que é o que mais emprega trabalhadores com carteira assinada em Rondonópolis, o estoque de empregos é de 31.600 até maio.

A indústria, assim como os setores da construção civil e serviços, fechou o mês de maio com saldo positivo na geração de empregos, criando 61 novos postos de trabalho formal. O setor é o terceiro que mais emprega em Rondonópolis atualmente, com um total de 10.045 trabalhadores.

Já os setores do comércio e a agropecuária fecharam vagas de trabalho em maio. O comércio demitiu mais que admitiu e fechou 3 postos de trabalho. A agropecuária seguiu o mesmo caminho, e foi responsável por fechar 21 postos.

Os números do Caged mostram ainda que Rondonópolis tem hoje um total de 70.390 empregados formais.

MATO GROSSO

Mato Grosso gerou um total 3.350 novos postos de trabalho com carteira assinada em maio. O Estado tem hoje 876.750 trabalhadores com carteira assinada.

Em 2023, entre janeiro e maio, Mato Grosso gerou um total de 29.571 empregos formais.