Tem início neste sábado (1º) o período proibitivo do uso do fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. A proibição é uma medida de emergência ambiental, adotada pelas autoridades entre julho e novembro, para a prevenção de incêndios florestais. A temporada de proibição segue até novembro.

Em Rondonópolis, visando a diminuição dos índices de incêndio, o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária se uniram em um trabalho multidisciplinar na Terra Indígena Tadarimana.

O Corpo de Bombeiros realizou o treinamento e a entrega de equipamentos para os brigadistas voluntários que irão atuar na TI Tadarimana. Foi ainda realizado trabalho de abertura de aceiros e alargamento das estradas, que são medidas essenciais para que incêndios de grande proporção sejam evitados.

O cacique Cícero Kuduropa destaca que o trabalho desenvolvido junto ao Corpo de Bombeiros é fundamental para a preservação da Tadarimana.

Atuando junto ao Corpo de Bombeiros, a Semma reforça que práticas como a realização de aceiros e a limpeza de terrenos são necessárias para o controle das queimadas na região.

“Para que a Terra Indígena seja protegida da melhor forma e que o meio ambiente seja preservado, foram realizadas medidas de preparação e treinamento de equipes antecipadamente e promovida, nesta semana, a abertura dos aceiros preventivos em pontos estratégicos, além de mais de 40 quilômetros de estradas que serão alargadas”, informou.

As ações desenvolvidas fazem parte do planejamento elaborado anteriormente pelo Comitê do Fogo, que é formado pelo Corpo de Bombeiros e representantes de diversos órgãos públicos.

Esse trabalho realizado junto aos indígenas é feito sistematicamente há três anos, e a redução dos focos de incêndio vêm sendo significativa se comparado aos períodos anteriores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa diminuição dos focos de incêndios demonstra que a prevenção é, sem dúvida, a melhor estratégia de mitigar os efeitos danosos do uso inadequado do fogo.