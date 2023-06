Servidora de carreira do município, Izalba Albuquerque se despediu oficialmente do cargo de secretária municipal de Saúde, na tarde de ontem (29). Ela entrou com pedido de 60 dias de férias e a exoneração da chefia de uma das principais pastas da administração municipal.

- Publicidade -

Conforme noticiou o A TRIBUNA, em abril deste ano, ela comunicou ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB), com quem a relação já se encontrava desgastada e vinha se sentindo “fritada”, conforme informações de bastidores, que deixaria a secretaria em 30 de junho deste ano.

A despedida de Izalba ocorreu durante um ato de homenagem organizado por servidores da secretaria, que fica localizada no Jardim Santa Marta.

Além de servidores da pasta, a reportagem apurou que ato contou com a presença de alguns secretários municipais, como Leandro Arduíno (Administração) e Carla Carvalho (Gestão de Pessoas), além de Paulo José, que preside o Sanear.

Também foi entregue uma “Moção de Aplausos” pelos serviços prestados por Izalba à frente da secretaria que foi aprovada pela Câmara na sessão de anteontem.

A moção foi entregue pelos vereadores Reginaldo Santos (autor da propositura), Marildes Ferreira (presidente da Comissão de Saúde da Câmara), Batista da Coder e Adonias Fernandes.

Na sua fala de despedida, durante o ato, segundo apurou o A TRIBUNA, Izalba fez um discurso de 30 minutos, onde se emocionou por diversas vezes. Agradeceu servidores, secretários e fez um balanço do seu trabalho.

Lembrou, inclusive, dos momentos mais difíceis, como o afastamento em 16 de junho de 2020, acusada de supostas compras irregulares de material durante o período da pandemia. Mas, acabou voltando à função, um ano e meio depois, em janeiro de 2022, após ter um recurso favorável na Justiça Federal.